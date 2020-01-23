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Вест Хем відмовився від повернення Пайє через скандальний відхід гравця 3 роки тому

13:10 1488 Читать на русском
Вест Хем відмовився від повернення Пайє через скандальний відхід гравця 3 роки тому
Дімітрі Пайє / AP

Вест Хем продовжує шукати опції для підсилення складу в зимове трансферне вікно.

Лондонці розглядали варіант з підписанням хавбека Марселя Дімітрі Пайє, однак вирішили відмовитись від трансферу, інформує Sky Sports.

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Француз захищав кольори Вест Хема з 2015 по 2017 рік і був однією з головних зірок команди. Однак його відхід з Аптон Парка вийшов скандальним. Пайє влаштував бойкот і навіть погрожував завдати собі травми, якщо Вест Хем не погодиться відпустити його. "Молоти" відчайдушно шукають креативного хавбека, однак невдалий досвід роботи з французом змусив їх шукати інші варіанти.

До слова, Пайє відзначився 8 голами та трьома асистами за Марсель у сезоні 2019/20.

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Трансфери Англія Трансфери Чемпіонату Англії Дімітрі Пайє Дімітрі Пайє Вест Хем Вест Хем Марсель Марсель
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