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Вест Хем планує підписати Лукаса Переса

14:03 473 Читать на русском
Вест Хем планує підписати Лукаса Переса
Лукас Перес / AS

Клуб Андрія Ярмоленка Вест Хем намагається підписати нападника Арсенала Лукаса Переса.

За даними порталу Sky Sports, досвідчений нападник "канонірів" є головною метою Вест Хема на трансферному ринку після провалу з переходом Ясіна Браїмі із Порту.

Зауважимо, що Лукас Перес кілька років тому виступав за Карпати, а останній сезон нападник провів у іспанському Депортіво на правах оренди.

Нагадаємо, цього літа Вест Хем вже підписав Андрія Ярмоленка, Феліпе Андерсона, Фабіана Бальбуена, Лукаша Фабіанскі, Іссу Діопа, Джека Вілшера та Раяна Фредерікса.

Клуби АПЛ знову витратили на трансфери понад мільярд євро – серед лідерів Вест Хем Ярмоленка

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