Вест Хем планує підписати Лукаса Переса

Клуб Андрія Ярмоленка Вест Хем намагається підписати нападника Арсенала Лукаса Переса.

За даними порталу Sky Sports, досвідчений нападник "канонірів" є головною метою Вест Хема на трансферному ринку після провалу з переходом Ясіна Браїмі із Порту.

Зауважимо, що Лукас Перес кілька років тому виступав за Карпати, а останній сезон нападник провів у іспанському Депортіво на правах оренди.

Нагадаємо, цього літа Вест Хем вже підписав Андрія Ярмоленка, Феліпе Андерсона, Фабіана Бальбуена, Лукаша Фабіанскі, Іссу Діопа, Джека Вілшера та Раяна Фредерікса.

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