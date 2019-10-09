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Вест Хем підтримав Ярмоленка перед матчами Євро-2020 проти Литви та Португалії

10:07 1038 Читать на русском
Вест Хем підтримав Ярмоленка перед матчами Євро-2020 проти Литви та Португалії
Андрій Ярмоленко / Getty Images

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко заручився підтримкою свого клубу перед поєдинками євровідбору проти Литви та Португалії.

 

Лондонський Вест Хем у своєму офіційному твіттері побажав успіхів українському півзахиснику.

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Ярмоленко у складі збірної України зіграє з Литвою (11 жовтня, Харків) та Португалією (14 жовтня, Київ). Попередній матч відбору проти тих-таки литовців та спаринг з Нігерією стали для гравця "молотків" першими після довготривалої паузи, пов'язаної з травмою.

Нагадаємо, Ярмоленко відзначився двома голами у своїх трьох останніх матчах за Вест Хем.

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Збірна України Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Українці за кордоном Україна - Литва Вест Хем Вест Хем
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