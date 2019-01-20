Вест Хем підпише Максі Гомеса на заміну Арнаутовічу, – ЗМІ

Лондонський Вест Хем прагне підписати нападника Сельти з Віго Максиміліано Гомеса. На Альбіоні він має стати заміною лідеру "молотків" Марко Арнаутовічу.

Юнайтед продовжує перемовини з галісійцями щодо трансферу уругвайця, повідомляє Mail on Sunday.

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За інформацією видання, тренерський штаб Вест Хем хоче, щоб Гомес замінив у Лондоні Марко Арнаутовіча, близького до переїзду в китайську Суперлігу. Перепоною на шляху трансферу "нового Суареса" може стати вартість нападника. Сельта прагне отримати за Гомеса 44 млн фунтів – саме такою є клаусула гравця.

У сезоні 2018/19 Максі Гомес провів 18 матчів у Ла Лізі, в яких забив 9 м'ячів і віддав 5 результативних передач. Раніше він виступав за Дефенсор Спортінг на батьківщині.

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