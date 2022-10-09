Чемпіонат Англії 2022/23, 10-й тур

Вест Хем – Фулхем – 3:1

Голи: Боуен, 29 (пен), Скамакка, 63, Антоніо, 90+1 – Перрейра, 5

Крістал Пелас – Лідс – 1:1

Голи: Едуар, 24 – Стрьойк, 10

Програму дня в Англії відкривало лондонське дербі між Вест Хемом і Фулхемом. "Коттеджери" шикарно розпочали зустріч, відкривши рахунок вже на 5-й хвилині зусиллями Перрейри, однак герой на 27-й хвилині перетворився в антигероя. Андреас привіз пенальті, який реалізував Боуен – 1:1. До речі, Джаррод забив 19 із 23 своїх голів у АПЛ (83%) на Олімпійському стадіоні; жоден інший гравець чемпіонату в історії (серед тих, у кого не менше 20 голів) не має настільки високого показника на одній арені.

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В середині другого тайму "молотобійці" ще й другий гол забили – це Скамакка відзначився з дебютного асисту Пакети в АПЛ. Джанлука з 6 голами вирвався у лідери серед італійських бомбардирів у топ-5 ліг Європи, та і загалом більше забили тільки Фоден, Кейн і Холанд.

У компенсований час Вест Хем добив Фулхем голом Майкла Антоніо. 3:1! Щоправда, арбітри проморгали гру рукою. Так чи інакше, лондонці здобули другу перемогу поспіль.

У паралельній зустрічі Крістал Пелас приймав Лідс. Безвиграшна серія команд тривала вже 4 тури, тож обидві дуже хотіли перемогти. Гості стартували потужно, вирвавшись уперед на 10-й хвилині завдяки голу Стрьойка, але вже на 24-й лондонці відновили статус-кво – це Едуар замкнув подачу Ебуехі зі стандарту. 1:1.

В першому таймі домінував Лідс, який вів за ударами з рахунком 7:1 й мав кілька топ-моментів, але другий тайм "павичі" тотально провалили. 11:3 за пострілами по воротах, 4:1 за влучаннями у площину, 0,99 xG проти 0,22 – саме з цими цифрами "орли" розривали суперника. Зрештою, на 76-й хвилині це вилилось у гол Езе з лінії штрафного. Він виявився переможним для Крістал Пелас. 2:1!

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