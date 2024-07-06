"Молотки" на офіційному сайті повідомили про трансфер вже екс-капітана Вулверхемптона Макса Кілмана.

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Сума переходу наразі не розголошуються, а контракт розрахований аж на 7 років. Раніше повідомлялось, що підписання Кілмана обійдеться Вест Хему в 45 млн євро.

Нагадаємо, що у Кілмана українське коріння. Незадовго до Євро-2020 гравець навіть отримав український паспорт, щоб мати можливість виступати за збірну України. Однак пізніше ФІФА йому заборонила це робити. Згодом Макс заявив, що його мрія – "грати за збірну Англії". Загалом за Вулверхемптон Кілман зіграв 151 матч, у яких відзначився 5 голами та 3 асистами.

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