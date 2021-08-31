Хорват підписав з Вест Хемом п'ятирічний контракт, а сума трансферу Влашіча з ЦСКА не розголошується, інформує офіційний сайт "молотків".

Вест Хем офіційно оголосив про підписання Зума

Відзначимо, що основна позиція Ніколи на полі – атакувальний хавбек, проте він може зіграти на обох флангах, тож шанси Ярмоленка на потрапляння до стартового складу погіршились. Додамо, що Влашіч захищав кольори Хорватії на Євро-2020, зігравши у кожному з 4 матчів "картатих", та забив у ворота збірної Шотландії.

У минулому сезоні Нікола у складі московського ЦСКА провів 34 матчі в усіх змаганнях, записавши до свого активу 12 голів та 6 результативних передач.

Вест Хем з Ярмоленком розписав бойову нічию із Крістал Пелас, Евертон здолав Брайтон та інші матчі 3-го туру АПЛ