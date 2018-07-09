Вест Хем оголосив про підписання Вілшера

Екс-хавбек лондонського Арсенала Джек Вілшер продовжить кар'єру в іншому лондонському клубі.

Джек Вілшер став гравцем лондонського Вест Хема, повідомляє офіційний сайт "молотобійців". Вілшер підписав контракт терміном на три роки.

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Нагадаємо, Вілшир є вихованцем Арсеналу. Він дебютував у складі першої команди "канонірів" в 2008 році у віці 16 років. Хавбек також встиг пограти в оренді в Болтоні і Борнмуті. Контракт Джека з Арсеналом закінчився в червні цього року.

У минулому сезоні 26-річний Вілшер взяв участь в 20 матчах АПЛ, в яких забив один м'яч і віддав три гольові передачі.

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