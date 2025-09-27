Вест Хем офіційно визначився із заміною Грему Поттеру на посаді головного тренера, призначивши на його місце Нуну Ешпіріту Санту.

Вест Хем оперативно визначився із новим тренером – іменитий наставник готуватиме команду до матчу з Миколенком

51-річний португальський фахівець не довго залишався без роботи після звільнення з Ноттінгем Форест, підписавши трирічний контракт з лондонським клубом.

У сезоні 2024/25 екс-наставник Ноттінгем Форест сенсаційно пробився з "лісниками" до Ліги Європи, посівши сьоме місце в АПЛ.

Додамо, що наступний матч Вест Хем проведе проти Евертона 29 вересня.

West Ham United is delighted to announce the appointment of Nuno Espírito Santo as the Club’s new men’s Head Coach. — West Ham United (@WestHam) September 27, 2025

Зінченко допоміг забити й сам привіз гол з Бернлі, Тоттенхем врятувався від поразки Брайтону, Лідс ефектно переміг Вулвз