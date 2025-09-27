Вест Хем офіційно призначив Ешпіріту Санту головним тренером
Португальський наставник Нуну Ешпіріту Санту очолив Вест Хем.
Вест Хем офіційно визначився із заміною Грему Поттеру на посаді головного тренера, призначивши на його місце Нуну Ешпіріту Санту.
Вест Хем оперативно визначився із новим тренером – іменитий наставник готуватиме команду до матчу з Миколенком
51-річний португальський фахівець не довго залишався без роботи після звільнення з Ноттінгем Форест, підписавши трирічний контракт з лондонським клубом.
У сезоні 2024/25 екс-наставник Ноттінгем Форест сенсаційно пробився з "лісниками" до Ліги Європи, посівши сьоме місце в АПЛ.
Додамо, що наступний матч Вест Хем проведе проти Евертона 29 вересня.
Зінченко допоміг забити й сам привіз гол з Бернлі, Тоттенхем врятувався від поразки Брайтону, Лідс ефектно переміг Вулвз