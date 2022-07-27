Вест Хем офіційно придбав форварда збірної Італії – новачок приніс рекордні гроші Сассуоло і підхопив номер Ярмоленка
Вест Хем серйозно витратився заради підсилення свого центру нападу.
Форвард збірної Італії Джанлука Скамакка став новачком клубу, інформує офіційний сайт "молотів". Нападнику відразу дали статусний номер 7, який у минулому сезоні носив Андрій Ярмоленко.
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Клуби вирішили не розкривати подробиць трансферу та особистого контракту. Раніше інсайдер Фабріціо Романо запевнив, що сума переходу складе 36 млн євро та ще 6 млн бонусами. Окрім цього "нероверді" отримають 10% від наступного продажу Скамакки. 23-річний нападник вже став найдорожчим трансфером на вихід в історії "нероверді", відчутно побивши рекорд Стефано Сенсі (25 млн євро віддав Інтер).
Додамо, що у минулому сезоні Скамакка зіграв 38 матчів за Сассуоло, відзначившись 16 голами та 1 асистом. Також в активі 195-сантиметрового форварда є 7 матчів за збірну Італії, але поки без голів.
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