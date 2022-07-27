Форвард збірної Італії Джанлука Скамакка став новачком клубу, інформує офіційний сайт "молотів". Нападнику відразу дали статусний номер 7, який у минулому сезоні носив Андрій Ярмоленко.

Ярмоленко отримав зірковий номер в Аль-Айні

Клуби вирішили не розкривати подробиць трансферу та особистого контракту. Раніше інсайдер Фабріціо Романо запевнив, що сума переходу складе 36 млн євро та ще 6 млн бонусами. Окрім цього "нероверді" отримають 10% від наступного продажу Скамакки. 23-річний нападник вже став найдорожчим трансфером на вихід в історії "нероверді", відчутно побивши рекорд Стефано Сенсі (25 млн євро віддав Інтер).

Додамо, що у минулому сезоні Скамакка зіграв 38 матчів за Сассуоло, відзначившись 16 голами та 1 асистом. Також в активі 195-сантиметрового форварда є 7 матчів за збірну Італії, але поки без голів.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо