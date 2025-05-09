Вест Хем на офіційному сайті повідомив, що клуб завершить співпрацю з Лукашем Фабіанскі, Владіміром Цоуфалом, Аароном Крессвелом та Денні Інгзом.

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У всіх завершуються контракти, а "молотки" не планують продовжувати угоди. Цікаво, що опція продовження контракту була у Фабіанскі, але лондонці вирішили не користатись нею у випадку з 40-річним голкіпером.

Зауважимо, що Фабіанскі, Цоуфал та Крессвелл пограли пліч-о-пліч з Андрієм Ярмоленком у складі Вест Хема (українець грав за лондонців з 2018 по 2022 роки). Загалом, Фабіанскі відіграв за "молотків" 215 матчів (пропустив 289 голів), Цоуфал – 177 ігор (20 асистів), Крессвелл – 309 поєдинків (11 голів та 37 асистів), Інгз – 69 матчів (5 голів та 5 асистів).

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