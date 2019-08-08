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Вест Хем офіційно підписав форварда Базеля – потенційного суперника Динамо в Лізі чемпіонів

21:43 52 Читать на русском
Вест Хем офіційно підписав форварда Базеля – потенційного суперника Динамо в Лізі чемпіонів
Альбіан Аєті / ФК Вест Хем

Нападник Базеля Альбіан Аєті став одноклубником Андрія Ярмоленка у Вест Хемі.

Вест Хем оголосив про перехід форварда Базеля Альбіана Аєті. Угода розрахована на 4 сезони з опцією пролонгації ще на 2 роки, інформує офіційний сайт "молотів".

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Клуби домовилися не розкривати фінансових умов трансферу 22-річного нападника (неофіційно – близько 8 млн фунтів), який у команді Андрія Ярмоленка обрав 27-й номер. За 3 сезони в Базелі швейцарець, який є вихованцем клубу, забив більше 40 голів.

Нагадаємо, Базель є потенційним опонентом Динамо в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20. Щоправда, обидві команди перші матчі 3-го раунду програли: кияни поступилися Брюгге, а швейцарці – ЛАСКу.

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Вест Хем Вест Хем Базель Базель Англія Трансфери Альбіан Аєті Альбіан Аєті Трансфери Чемпіонату Англії
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