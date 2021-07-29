Угода з 28-річним воротарем розрахована на сезон 2021/22. Влітку наступного року лондонці матимуть право викупу Ареола, інформує офіційний сайт Вест Хема.

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Сезон 2020/21 француз провів на правах оренди у складі Фулхема, але не зумів врятувати команду від вильоту з АПЛ, хоча й був визнаний найкращим гравцем року в клубі. Права на Ареола досі належать ПСЖ, з яким у нього чинний контракт до 30 червня 2023-го. У складі парижан воротар тричі став чемпіоном Ліги 1, а ще в його активі є чемпіонство Іспанії з мадридським Реалом. У складі збірної Франції Ареола виграв ЧС-2018, хоч і не зіграв жодного матчу на турнірі.

Нагадаємо, Вест Хем, кольори якого захищає українець Андрій Ярмоленко, в минулому сезоні АПЛ фінішував 6-м. Це дозволило команді Девіда Мойєса кваліфікуватися в Лігу Європи 2021/22.

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