Вест Хем посів останню сходинку у цікавому рейтингу АПЛ, Манчестер Сіті – другий

Андрій Ярмоленко та його Вест Хем відзначились антидосягненням на старті сезону АПЛ.

Видання StatsBomb склало рейтинг команд АПЛ за показником xG біля власних воріт. Вест Хем Ярмоленка очолив цей список з кінця. Показник команди склав трохи менше 2,2.

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Найкращою командою за цим показником є Манчестер Юнайтед – 0,6. Манчестер Сіті, де виступає Олександр Зінченко, має 0,62.

Показник xG – це метод оцінки якості моментів, які команда створює або допускає біля власних воріт.