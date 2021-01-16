Лідер збірної України Андрій Ярмоленко отримав сльози ігрового часу в 19 турі АПЛ. Його Вест Хем, втім, обіграв Бернлі (1:0). Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

На початку тижня Ярмоленко отримав шанс проявити себе в Кубку Англії – українець вийшов у стартовому складі проти скромного Стокпорта, але зовсім не вразив, ставши одним з найгірших. Андрій прогнозовано повернувся в запас на матч АПЛ проти Бернлі, а його позицію на правому фланзі атаки віддали Боуену.

Вест Хем вирвав перемогу над клубом 5 ліги – Ярмоленко став найгіршим у матчі Кубка Англії, а конкурент показав клас

Бернлі з перших хвилин спробував нав'язати "молотобійцям" пресинг, але ті впоралися. Вест Хем забив швидкий гол після вертикальної атаки: динамічний Боуен відкрився під передачу з глибини, зачепився за м'яч і відкинув на Форнальса, іспанець ювелірно подав у штрафний, а Антоніо відзначився. Перший гол після травми – Тарковскі та Мі за ним не встежили.

У середині тайму Бернлі спробував щось створити після стандартів, але Вест Хем вкотре довів, що вміє оборонятися на кутових і штрафних. Гості навіть відігралися, коли Крессвелл зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Вуда, однак в останнього був офсайд. Вест Хем діяв грамотно по рахунку, не форсував події та вбивав спроби суперника.

Сподобався прямий конкурент Ярмоленка. Боуен сміливо йшов у обіграш, часто опинявся з м'ячем у чужому штрафному та загострював кросами й ударами з гострого кута. Від нього йшло чимало небезпеки. Непогано Джаррод виконував і кутові – Вест Хем розігрував домашні заготовки, а одна з таких завершилася влучанням в каркас.

Вест Хем контролював матч, але забити вдруге господарям не вдавалося. Боуен, Форнальс і Бенрама загострювали – бракувало якісного завершального удару. Райс зі штрафного трішки не влучив у дальню "дев'ятку". Наприкінці зустрічі Бернлі прокинувся та влаштував навалу. Гості великими силами пішли в атаку, однак створити бодай один якісний момент не спромоглися.

На 82-й хвилині Ярмоленко вийшов на поле, замінивши Боуена. Перед виходом на поле Андрій довго вислуховував вказівки Девіда Мойєса. Оператор секунд 40 показував у трансляції їхню розмову. Судячи з реакції українця, він все зрозумів.

У Ярмоленка було обмаль часу, аби реалізувати настанови тренера. Втім, він на диво отримав свої шанси. Райс вивів Андрія на оперативний простір – українець був без опіки, міг прискоритися сам, міг віддати на порожні ворота Антоніо. Натомість він повільно та безхитрісно рухався з м'ячем, дозволивши останньому захиснику Бернлі в підкаті заблокувати удар. Такими моментами не можна розкидатися, коли тренер виділяє 10 хвилин...

А ще через хвилину Ярмола цілив по незахищених воротах після стандарту – знову заблокували. У компенсований час Андрій видряпав м'яч у чужому штрафному та проштовхнув на Лансіні, але той пробив над воротами.

Матч завершився мінімальною перемогою Вест Хема – 1:0. Лондонці набрали 29 очок і піднялися на 8 місце. Зона єврокубків на відстані трьох очок! Бернлі з 16 пунктами залишився над зоною вильоту.