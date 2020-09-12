Вест Хем – Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу АПЛ
21:50 - Читать на русском
Вест Хем у дебютному матчі нового сезону АПЛ приймає Ньюкасл. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру АПЛ Вест Хем – Ньюкасл розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція від "Setanta Sports" доступна в цій новині, "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Тренер Ярмоленка підтвердив інтерес Вест Хема до Матвієнка, – ЗМІ
Андрій Ярмоленко розпочав матч з лави запасних.
Стартові склади
Вест Хем:
Ньюкасл:
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