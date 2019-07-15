Вест Хем не зміг домовитися з Торіно щодо Белотті – італійці просять космічну суму за свого форварда

Торіно прагне утримати свого нападника Андреа Белотті будь-яким способом.

"Бики" відмовили Вест Хему, який хотів придбати 25-річного італійця, інформує Tuttosport.

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Лондонці готові були віддати за Белотті 60 мільйонів євро, однак навіть така пропозиція не змусила керівництво "гранатових" змінити своє рішення. Торіно наполягає на 100 мільйонах євро за свого лідера. Саме така клаусула прописана в контракті гравця, але вона чинна лише для клубів за межами Італії.

Нагадаємо, раніше Вест Хем відпустив нападника Марко Арнаутовіча в Китай і тепер намагається знайти гідну заміну австрійцю.

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