Нападник Челсі Таммі Абрахам може перебратись до Вест Хема в літнє трансферне вікно.

Форвард Челсі очолює трансферний шорт-лист Вест Хема на літо 2021 року, повідомляє Daily Star.

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"Сині" готові попрощатись з нападником, оскільки прагнуть підписати Ерлінга Холанда. Окрім Абрахама, Вест Хем розглядає варіанти з форвардом Арсенала Едді Нкетією та нападником Брентфорда Айвеном Тоуні.

До слова, Таммі є найкращим бомбардиром Челсі у поточному сезоні, відзначившись 12 голами та 6 асистами у 30 поєдинках.

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