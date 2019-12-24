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Вест Хем націлився на захисника Атлетіка – лондонці готові викласти солідну суму за трансфер баска

24 грудня 23:23 192 Читать на русском
Вест Хем націлився на захисника Атлетіка – лондонці готові викласти солідну суму за трансфер баска
Унаї Нуньєс / Marca

Лондонський Вест Хем має намір підсилити оборону центральним захисником Атлетіка з Більбао.

"Молоти" націлилися на 22-річного Унаї Нуньєса, інформує AS. Англійський клуб готовий виплатити суму відступних у розмірі 30 мільйонів євро, щоб не витрачати часу на переговори щодо трансферу. Очікується, що перехід відбудеться вже на початку січня.

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До слова, в поточному сезоні Унаї Нуньєс зіграв усього 6 матчів у Ла Лізі. У вересні оборонець дебютував за національну збірну Іспанії: він замінив Серхіо Рамоса у відбірковому матчі до Євро-2020 проти Фарерських островів.

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