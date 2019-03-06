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Вест Хем націлився на вінгера Копенгагена Скова – він може скласти конкуренцію Ярмоленку

16:27 289 Читать на русском
Вест Хем націлився на вінгера Копенгагена Скова – він може скласти конкуренцію Ярмоленку
Роберт Сков / Фото ФК Копенгаген

Вест Хем вже планує підсилення на літнє трансферне вікно.

Роберт Сков потрапив на радари лондонського Вест Хема, повідомляє Sky Sports.

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В поточному сезоні чемпіонату Данії 22-річний вінгер демонструє вражаючу статистику. Зігравши 24 матчі, футболіст відзначився 22-ма голами та 6-ма асистами.

Конкуренцію "молотобійцям" в полюванні на Роберта складе Тоттенхем, Уотфорд та Вулверхемптон.

Сков грає на позиції правого півзахисника, саме функції цього амплуа до травми виконував у Вест Хемі Андрій Ярмоленко.

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