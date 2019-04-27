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Вест Хем націлився на підписання Куадрадо – колумбієць грає на позиції Ярмоленка

20:24 329 Читать на русском
Вест Хем націлився на підписання Куадрадо – колумбієць грає на позиції Ярмоленка
Хуан Куадрадо / Eurosport

Вінгер Ювентуса Хуан Куадрадо може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

За інформацією Tuttosport, Вест Хем та Уотфорд уважно спостерігають за розвитком кар'єри Хуана Куардадо у Турині.

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Ба більше, обидва клуби готові запропонувати колумбійцеві солідний контракт влітку. Варіант з відходом Куадрадо з Ювентуса дуже ймовірний, адже гравець вкрай рідко з'являється на полі у футболці "б'янконері" після приходу в команду Кріштіану Роналду.

Зрозуміло, що таке становище справ не влаштовує Хуана, який може покинути Юве та перейти у команду, яка б гарантувала йому більше ігрового часу.

Зазначимо, що Куадрадо виступає на одній позиції з Андрієм Ярмоленком, який вже більше 5 місяців відновляється після важкої травми.

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