Вест Хем націлився на оборонця Уотфорда – лондонці мали інтерес до Матвієнка
Оборонець англійського Уотфорда Крейг Доусон може підсилити лондонський Вест Хем ще цієї осені.
Клуби перебувають на просунутій стадії перемовин щодо центрбека, повідомляє Sky Sports.
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До 16 жовтня клуби Прем'єр-ліги можуть підписувати виконавців із Чемпіоншипа, тому Доусон – остання можливість оновити захисну ланку до зими. Варіант із оборонцем "шершнів" виник після провалу перемовин про трансфери Джеймса Тарковскі (Бернлі), Миколи Матвієнка (Шахтар) і Веслі Фофана (Сент-Етьєн/Лестер). Якщо Уотфорд продасть англійця, то візьме на його позицію Джо Беннетта з Кардіффа.
У сезоні 2019/20 Крейг Доусон провів 29 матчів в АПЛ, у яких забив 2 м'ячі.
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