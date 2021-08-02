Серб всерйоз зацікавив Вест Хем, повідомляє Sky Sports.

Арсенал і Евертон поборються за зірочку Шальке

Лондонці звернули увагу на Міленковіча, в якого залишився усього рік за контрактом із "фіалками". Юнайтед вірить у помірні апетити флорентійців. Кандидатура центрбека з'явилася у шорт-листі "молотків" через проблемні перемовини про купівлю Курта Зума. Челсі вимагає за свого оборонця 25 млн фунтів. Натомість Вест Хем вважає такий цінник завищеним.

До слова, в сезоні 2020/21 Нікола Міленковіч провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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