Екс-хавбек Борусії Д Маріо Гьотце і форвард Порту Мусса Марега опинилися серед цілей "молотів", інформує Express.

Ярмоленко голом приніс перемогу Вест Хему у спарингу проти Брентфорда

Чемпіон світу 2014 року не домовився з дортмундцями щодо продовження контракту, тому шукає собі новий клуб. У битві за Гьотце конкуренцію Вест Хему складуть Монако та Рома. За Марега лондонцям доведеться викласти близько 15 млн фунтів. Малієць здебільшого грає на позиції центрфорварда, але його прихід може загрожувати песрпективам Андрія Ярмоленка на правому фланзі.

Додамо, що Вест Хем ще не підписав жодного новачка у поточне трансферне вікно, хоча в минулому сезоні команда Мойєса важко боролася за виживання.

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