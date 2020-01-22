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Вест Хем націлився на чемпіона світу – Рома готова продати гравця за смішну суму

15:26 699 Читать на русском
Вест Хем націлився на чемпіона світу – Рома готова продати гравця за смішну суму
Стівен Н'Зонзі / RMC

Лондонський клуб розпочав переговори щодо трансферу хавбека Стівена Н'Зонзі, права на якого досі належать Ромі.

"Молоти" зробили трансферний запит у Рому щодо опорного хавбека Стівена Н'Зонзі, інформує Daily Mail. 31-річний футболіст наразі виступає в оренді за Галатасарай, але турецький клуб не проти достроково повернути його в Рим.

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За інформацією джерела, Рома готова продати француза всього за 3,5 млн фунтів, адже наставник "вовків" Паулу Фонсека не розраховує на нього. Сам гравець прагне переїхати саме в Лондон – там живе його сім'я.

Нагадаємо, що хавбек вже виступав в АПЛ – він захищав кольори Брекберна і Сток Сіті. У 2018 році Н'Зонзі став чемпіоном світу у складі збірної Франції. Він зіграв на турнірі в Росії 5 матчів.

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