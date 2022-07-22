Вест Хем намагається посилити атаку тріумфатором Ліги Європи, на якого претендував Ювентус
"Хаммерс" продовжують пошуки нової зірки після відходу Андрія Ярмоленка.
Вест Хем не полишає спроб посилити свій лівий фланг. Після невдалої спроби підписати Джессі Лінгарда перемкнувся на Філіпа Костіча, повідомляє The Guardian.
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Девід Мойєс був вражений рівнем 29-річного серба у півфінальному протистоянні Ліги Європи проти Айнтрахта (німці у підсумку виграли турнір). Костіч може зіграти як лівого вінгера, так і захисника, але франкфуртський клуб вимагає за нього не менше 20 мільйонів євро. "Орли" зацікавлені у продажі, адже контракт Філіпа спливає за рік, а Ювентус вже пропонував за нього 12,5 млн. Втім, сам футболіст не впевнений, що хоче грати в Англії.
Крім того, Вест Хем слідкує за Беном Бреретоном Діасом з Блекберна та Люком Томасом з Лестера. Перший може зіграти на позиції лівого вінгера та центрфорварда, а другий створить конкуренцію Аарону Кресвеллу на позиції лівого фулбека.
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