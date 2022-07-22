Вест Хем не полишає спроб посилити свій лівий фланг. Після невдалої спроби підписати Джессі Лінгарда перемкнувся на Філіпа Костіча, повідомляє The Guardian.

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Девід Мойєс був вражений рівнем 29-річного серба у півфінальному протистоянні Ліги Європи проти Айнтрахта (німці у підсумку виграли турнір). Костіч може зіграти як лівого вінгера, так і захисника, але франкфуртський клуб вимагає за нього не менше 20 мільйонів євро. "Орли" зацікавлені у продажі, адже контракт Філіпа спливає за рік, а Ювентус вже пропонував за нього 12,5 млн. Втім, сам футболіст не впевнений, що хоче грати в Англії.

Крім того, Вест Хем слідкує за Беном Бреретоном Діасом з Блекберна та Люком Томасом з Лестера. Перший може зіграти на позиції лівого вінгера та центрфорварда, а другий створить конкуренцію Аарону Кресвеллу на позиції лівого фулбека.

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