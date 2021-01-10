Нападник Зальцбурга Петсон Дака може опинитись у англійському Вест Хемі.

Вест Хем розглядає замбійського форварда у статусі заміни Себастьяну Аллє, який покинув "молотків" заради Аякса.

Мойєс зізнався, як Вест Хем планує компенсувати несподіваний відхід Аллє

За інформацією Daily Mirror, трансфер Петсона Даки може обійтись клубу Ярмоленка близько 30 млн євро.

До слова, форвард провів 17 матчів у складі Зальцбурга у поточному сезоні, записавши до свого активу 15 голів та 5 асистів.

Наступник Холанда розриває Австрію: аналогічна результативність, дивовижний хет-трик і супергол всупереч законам логіки