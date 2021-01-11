Нещодавно Себастьян Аллє перебрався в Аякс за 22,5 млн євро. У розпорядженні Девіда Мойєса фактично залишився один центрфорвард (Майкл Антоніо), а тому фахівець шукає підсилення.

Вест Хем замість провального Аллє може повернути колишнього зіркового партнера Ярмоленка

Як повідомляє Daily Mail, новим одноклубником Андрія Ярмоленка може стати Маріано Діас. Лондонці хочуть орендувати форварда Реала, а сам гравець готовий розглянути таку пропозицію. Конкуренцію мадридцю може скласти Марко Арнаутовіч, якому пророкують повернення у Вест Хем.

До слова, Маріано Діас провів у поточному сезоні за "галактікос" 5 поєдинків у Прімері та забив лише один м'яч. Портал Transfermarkt оцінює форварда в 10 мільйонів євро.

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