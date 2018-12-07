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Вест Хем має намір підсилитись Валенсією

6 грудня 23:51 134 Читать на русском
Вест Хем має намір підсилитись Валенсією
Антоніо Валенсія / Фото ФК Манчестер Юнайтед

Захисник Манчестер Юнайтед Антоніо Валенсія може змінити клуб влітку.

Керівництво Вест Хема має намір перехопити Антоніо Валенсію в Манчестер Юнайтед безкоштовно, повідомляє The Sun.

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Справа в тому, що контракт захисника з манкуніанцями закінчується влітку і сторони не спішать продовжувати співпрацю. Вест Хем хоче скористатись ситуацією і підписати еквадорця, як вільного агента.

В поточному сезоні АПЛ Валенсія провів лише 4 матчі, в яких не відзначався результативними діями.

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Теги
Англія Трансфери Вест Хем Вест Хем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії Антоніо Валенсія Антоніо Валенсія
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