Вест Хем має намір підсилитись Валенсією

Захисник Манчестер Юнайтед Антоніо Валенсія може змінити клуб влітку.

Керівництво Вест Хема має намір перехопити Антоніо Валенсію в Манчестер Юнайтед безкоштовно, повідомляє The Sun.

Екс-нападник Динамо Лукас Перес відзначився дублем за Вест Хем Ярмоленка – форвард не забивав в АПЛ 700 днів

Справа в тому, що контракт захисника з манкуніанцями закінчується влітку і сторони не спішать продовжувати співпрацю. Вест Хем хоче скористатись ситуацією і підписати еквадорця, як вільного агента.

В поточному сезоні АПЛ Валенсія провів лише 4 матчі, в яких не відзначався результативними діями.

Моурінью хоче повернутись у Реал