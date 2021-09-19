Вест Хем – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу – Ярмоленко з надіями на бій проти Роналду
Вест Хем Юнайтед приймає Манчестер Юнайтед у 5 турі чемпіонату Англії 2021/22. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".
Протистояння одних з лідерів старту сезону. МЮ набрав 10 очок та очолив таблицю після 4 турів. ВХЮ почав навіть краще, але в останніх двох поєдинках забуксував – лише дві нічиї. Де дивитися матч Вест Хем – Манчестер Юнайтед онлайн? Гру показує Setanta Sports. Андрій Ярмоленко залишився в запасі з перших хвилин. Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартує о 16:00.
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Вест Хем: Фабіанскі – Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессвелл – Райс, Соучек – Бенрама, Форналс, Влашич – Боуен
МЮ: Де Хеа – Ван-Біссака, Варан, Магуайр, Шоу – Фред, Мактомінай – Грінвуд, Фернандес, Погба – Роналду