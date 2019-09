Вест Хем – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу з Ярмоленком у стартовому складі

Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Манчестер Юнайтед, розпочинається у 16:00 за київським часом. Андрій Ярмоленко розпочинає гру з перших хвилин

Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду

Стартові склади команд

Вест Хем: Фабіанскі, Фредерікс, Діоп, Огбонна, Крессвелл, Райс, Нобл, Форналс, Ярмоленко, Андерсон, Аллє

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Біссака, Лінделеф, Магуайр, Янг, Мактомінай, Матіч, Перейра, Мата, Джеймс, Решфорд

Онлайн-трансляція Вест Хем – МЮ на каналі Setanta

The wait for today's team news is over...



Ole has named an unchanged starting line-up from last weekend's win v Leicester #MUFC #WHUMUN