Вест Хем та Манчестер Сіті не змогли виявити сильнішого в рамках 6-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Манчестер Сіті традиційно захопив контроль над м'ячем, однак це не призводило до небезпечних моментів біля воріт Фабіанські. При цьому, Вест Хем намагався і виходити в атаку і вийшов вперед ближче до завершення першої половини, коли Антоніо ударом через себе замкнув подачу Цоуфала.

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У другій половині Гвардіола випустив Фодена замість Агуеро і Філ одразу вирівняв положення. Після голу на полі з'явився Ярмоленко, а на 78 хвилині Зінченко вперше у сезоні вийшов у складі Манчестер Сіті, однак ні українці, ні їхні партнери більше не забивали у цьому поєдинку.

Нагадаємо, Вест Хем втримав нічию у матчі з Манчестер Сіті (1:1). Цікаво, що обидві команди мають в активі по 8 очок та розташувались у середині турнірної таблиці (хоча "містяни" мають гру в запасі).

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