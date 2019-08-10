Вест Хем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко на порозі рекорду, Ярмоленко став жертвою конфузу

Вест Хем приймає Манчестер Сіті в матчі 1-го туру АПЛ 2019/20. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Вест Хем – Манчестер Сіті стартує о 14:30 за київським часом. Обидві команди нещодавно зустрічалися в Китаї в рамках Азія трофі – тоді впевнену перемогу здобула команда Хосепа Гвардіоли (4:1). Поєдинок на Олімпійському стадіоні Лондона стане першим для Вест Хема та Ман Сіті в АПЛ 2019/20 – вчора у стартовому матчі сезону Ліверпуль розгромив Норвіч.

В Україні гру транслює телеканал Setanta Sports, який володіє правами на показ матчів АПЛ 2019/20.

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Олександр Зінченко потрапив до стартового складу "містян". З Андрієм Ярмоленком вийшла цікава ситуація – Twitter Вест Хема включив українця у список запасних, але фактично він опинився поза заявкою.

До слова, якщо Манчестер Сіті здобуде перемогу в цьому матчі, то Зінченко встановить унікальний рекорд АПЛ. Досі 22-річний українець виходив 22 рази в матчах Прем'єр-ліги (з них 20 – у старті), у яких неодмінно залишав поле переможцем. Найдовша виграшна серія належить Давіду Сілві – 23 переможних поєдинки поспіль. Втім, Зінченко – унікальний випадок, адже жоден інший гравець, який провів стільки поєдинків, не може похвалитися 100% вдалих результатів.

Вест Хем – Манчестер Сіті: стартові склади команд на матч АПЛ

Вест Хем: Фабіанскі, Фредерікс, Діоп, Бальбуена, Крессвелл, Райс, Вілшер, Лансіні, Антоніо, Андерсон, Аллє

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунз, Ляпорт, Зінченко, Родрі, Давід Сілва, Де Брюйне, Стерлінг, Марез, Жезус.

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