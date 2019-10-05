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Вест Хем драматично поступився Крістал Пелас – Ярмоленко віддав передгольовий пас, а партнери без нього втратили нічию

21:26 1745 Читать на русском
Вест Хем драматично поступився Крістал Пелас – Ярмоленко віддав передгольовий пас, а партнери без нього втратили нічию
Вест Хем – Крістал Пелас: огляд матчу

Вест Хем з Андрієм Ярмоленком у складі приймав на власному полі Крістал Пелас в рамках 8-го туру АПЛ. Гості на останніх хвилинах вирвали перемогу – 1:2. Огляд матчу та гри українця читайте на "Футбол 24".

54’ Себастьян Аллє
 
Патрік ван Анхольт 62’
Джордан Айю 90’
54’ Себастьян Аллє
62’ Патрік ван Анхольт
90’ Джордан Айю

Вест Хем застрибнув у єврокубкову зону внаслідок 6-матчевої безпрограшної серії у чемпіонаті. Лондонці заслужили хороших слів, але переоцінювати їх не варто – команда Ярмоленка перебрала 5 очок за системою xG (більший перебір тільки у Ліверпуля). Сам Андрій забивав у двох турах поспіль, а англійські журналісти виписують йому дедалі більше компліментів. Сьогоднішній суперник Вест Хема також непогано розпочав сезон – Крістал Пелас перебував у верхній частині турнірної таблиці.

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Перша чверть матчу тотально розчарувала. Суперники почергово контролювали м'яч, намагалися будувати позиційні атаки, але зовсім не ризикували. Ярмоленко допомагав Вест Хему в обох фазах. Якщо мова про атаку: відкривався попереду, намагався обігрувати свого візаві ван Анхольта, робив спроби втекти по бровці. При обороні слухняно відпрацьовував у власному штрафному майданчику, допомагав партнерам на фланзі.

Дебютний удар у поєдинку трапився аж на 23-й хвилині, коли постріл Айю заблокували захисники ВХЮ. Крістал Пелас трішки притис господарів до воріт і почав посилено шукати варіанти для створення моментів. Вест Хем впорався і відповів супершансом за участю Ярмоленка.

Андрій вже втретє за гру відкривався на краю чужого штрафного майданчика, намагаючись втекти за спини захисникам. Перші дві спроби завершилися офсайдами, а от третя призвела до гостроти. Нобл розкішним розрізним пасом з глибини побачив забігання Ярмоли, українець отримав пас і, не піднімаючи голови, прострілив у центр карної зони на Аллє – француз з метра влучив у голкіпера.

Ярмоленко непогано читав наміри партнерів: різко переводив на протилежний край вільному Крессвелу, вчасно кидав у прорив по своєму флангу Фредерікса (епізод завершився небезпечним ударом головою від Андерсона). Партнер Андрія по бровці ще й врятував Вест Хем від пропущеного гола, коли виніс м'яч з лінії воріт після хаосу у власному штрафному та удару Шлаппа. А ще гості загрожували дальнім пострілом Маккарті – впорався голкіпер.

Наприкінці першого тайму Андрій заробив жовту картку, грубо заїхавши по ногах Ворду. Однак це не збило його запал – Ярмола продовжив активно залучатися в гру. Ще до перерви він подавав у штрафний Крістал Пелас, чим скористався Андерсон, який виграв підбирання та віддав під удар Лансіні – мимо. А відразу по перерві українець взяв участь у гольовій комбінації.

Вест Хем активніше розпочав другий тайм. Огбонна отримав м'яч перед воротами суперника після стандарту, але запустив "круглого" у небо. Далі була цікава атака "молотобійців" (на карті вище) – вони показали хороший вихід з оборони, але потім загальмували. М'яч потрапив до Ярмоленка, той витримав паузу та зручно відкинув на Фредерікса. Чудовий простріл на 11-метрову позначку – Аллє відкрив рахунок.

Господарі намагалися заспокоїти гру та діяти на контратаках. Ярмоленко попереду чатував на дальній пас і двічі зачепився за м'яч, хоч це і не допомогло розвинути наступ. Втім, Крістал Пелас додав попереду та відігрався. Райс високо підняв руку у своєму штрафному, заблокувавши нею передачу Куяте – пенальті. Ван Анхольт з "точки" пробив влучно – 1:1.

Тепер вже Вест Хем повернувся до позиційних атак. Ярмола традиційно добре взаємодіяв з Фредеріксом і сам завантажував м'яч у небезпечну зону. На жаль, його навіси переважно не знаходили адресатів. На 78-й хвилині Мануель Пеллегріні зняв українця з гри, випустивши замість нього Вілшера. Трибуни провели Андрія на лаву запасних гучними оплесками.

На 87-й хвилині вже без Ярмоленка Вест Хем пропустив фатальний гол. Таунсенд навісив у карну зону, Келлі виграв другий поверх і скинув на Айю, а Джордан загнав м'яч у сітку. Лайнсмен підняв прапорець, але VAR довго і ретельно перевірив кожну фазу, після чого головний арбітр зарахував гол.

Таким чином Крістал Пелас вирвав перемогу – 1:2. "Орли" набрали 14 очок і піднялися на 4 місце. Вест Хем втратив шанс повернутися в зону Ліги чемпіонів – 12 очок і 7 сходинка в турнірній таблиці.

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