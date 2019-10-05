Вест Хем драматично поступився Крістал Пелас – Ярмоленко віддав передгольовий пас, а партнери без нього втратили нічию

Вест Хем з Андрієм Ярмоленком у складі приймав на власному полі Крістал Пелас в рамках 8-го туру АПЛ. Гості на останніх хвилинах вирвали перемогу – 1:2. Огляд матчу та гри українця читайте на "Футбол 24".

Вест Хем застрибнув у єврокубкову зону внаслідок 6-матчевої безпрограшної серії у чемпіонаті. Лондонці заслужили хороших слів, але переоцінювати їх не варто – команда Ярмоленка перебрала 5 очок за системою xG (більший перебір тільки у Ліверпуля). Сам Андрій забивав у двох турах поспіль, а англійські журналісти виписують йому дедалі більше компліментів. Сьогоднішній суперник Вест Хема також непогано розпочав сезон – Крістал Пелас перебував у верхній частині турнірної таблиці.

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Перша чверть матчу тотально розчарувала. Суперники почергово контролювали м'яч, намагалися будувати позиційні атаки, але зовсім не ризикували. Ярмоленко допомагав Вест Хему в обох фазах. Якщо мова про атаку: відкривався попереду, намагався обігрувати свого візаві ван Анхольта, робив спроби втекти по бровці. При обороні слухняно відпрацьовував у власному штрафному майданчику, допомагав партнерам на фланзі.

Дебютний удар у поєдинку трапився аж на 23-й хвилині, коли постріл Айю заблокували захисники ВХЮ. Крістал Пелас трішки притис господарів до воріт і почав посилено шукати варіанти для створення моментів. Вест Хем впорався і відповів супершансом за участю Ярмоленка.

Андрій вже втретє за гру відкривався на краю чужого штрафного майданчика, намагаючись втекти за спини захисникам. Перші дві спроби завершилися офсайдами, а от третя призвела до гостроти. Нобл розкішним розрізним пасом з глибини побачив забігання Ярмоли, українець отримав пас і, не піднімаючи голови, прострілив у центр карної зони на Аллє – француз з метра влучив у голкіпера.

Ярмоленко непогано читав наміри партнерів: різко переводив на протилежний край вільному Крессвелу, вчасно кидав у прорив по своєму флангу Фредерікса (епізод завершився небезпечним ударом головою від Андерсона). Партнер Андрія по бровці ще й врятував Вест Хем від пропущеного гола, коли виніс м'яч з лінії воріт після хаосу у власному штрафному та удару Шлаппа. А ще гості загрожували дальнім пострілом Маккарті – впорався голкіпер.

Наприкінці першого тайму Андрій заробив жовту картку, грубо заїхавши по ногах Ворду. Однак це не збило його запал – Ярмола продовжив активно залучатися в гру. Ще до перерви він подавав у штрафний Крістал Пелас, чим скористався Андерсон, який виграв підбирання та віддав під удар Лансіні – мимо. А відразу по перерві українець взяв участь у гольовій комбінації.

Вест Хем активніше розпочав другий тайм. Огбонна отримав м'яч перед воротами суперника після стандарту, але запустив "круглого" у небо. Далі була цікава атака "молотобійців" (на карті вище) – вони показали хороший вихід з оборони, але потім загальмували. М'яч потрапив до Ярмоленка, той витримав паузу та зручно відкинув на Фредерікса. Чудовий простріл на 11-метрову позначку – Аллє відкрив рахунок.

Господарі намагалися заспокоїти гру та діяти на контратаках. Ярмоленко попереду чатував на дальній пас і двічі зачепився за м'яч, хоч це і не допомогло розвинути наступ. Втім, Крістал Пелас додав попереду та відігрався. Райс високо підняв руку у своєму штрафному, заблокувавши нею передачу Куяте – пенальті. Ван Анхольт з "точки" пробив влучно – 1:1.

Тепер вже Вест Хем повернувся до позиційних атак. Ярмола традиційно добре взаємодіяв з Фредеріксом і сам завантажував м'яч у небезпечну зону. На жаль, його навіси переважно не знаходили адресатів. На 78-й хвилині Мануель Пеллегріні зняв українця з гри, випустивши замість нього Вілшера. Трибуни провели Андрія на лаву запасних гучними оплесками.

На 87-й хвилині вже без Ярмоленка Вест Хем пропустив фатальний гол. Таунсенд навісив у карну зону, Келлі виграв другий поверх і скинув на Айю, а Джордан загнав м'яч у сітку. Лайнсмен підняв прапорець, але VAR довго і ретельно перевірив кожну фазу, після чого головний арбітр зарахував гол.

Таким чином Крістал Пелас вирвав перемогу – 1:2. "Орли" набрали 14 очок і піднялися на 4 місце. Вест Хем втратив шанс повернутися в зону Ліги чемпіонів – 12 очок і 7 сходинка в турнірній таблиці.

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