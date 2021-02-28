Вінгер Джессі Лінгард може надовго затриматись у Східному Лондоні.

Вест Хем хоче підписати з 29-річним англійцем повноцінний контракт вже цього літа, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter.

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"Молотки" вражені грою Лінгарда, який лише нещодавно приєднався до колективу, а тому роздумують над трансфером. У 5 матчах АПЛ Джессі відзначився трьома голами та двома асистами, що приємно радує Девіда Мойєса.

У разі повноцінного переходу у Вест Хемі серйозно зросте конкуренція. Зокрема, і для Андрія Ярмоленка – Лінгард може спокійно зіграти на правому фланзі атаки, де переважно діє українець.

Нагадаємо, контракт англійця належить Манчестер Юнайтед і розрахований до літа 2022-го. За Вест Хем Джессі Лінгард виступатиме на правах оренди, як мінімум, до кінця поточного сезону.

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