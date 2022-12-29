Вест Хем готує 40 млн за сенсаційного бомбардира з Бундесліги
Нападник леверкузенського Байєра Патрік Шик привернув увагу лондонського клубу, який іде на 5-му місці в АПЛ.
"Молоти" у зимове трансферне вікно прагнуть підсилити позицію центрфорварда, на якій у розпорядженні Девіда Мойєса є лише один виконавець належного рівня – Майкл Антоніо. Гравцем Вест Хема може стати Патрік Шик – форвард Байєра і збірної Чехії, який після вдалого Євро-2020 (5 голів) продовжує розривати в Німеччині.
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Лондонці готові викласти за 25-річного нападника 40 млн фунтів. Вірогідність трансферу оцінюють досить високо з кількох причин. По-перше, у Вест Хемі вже виступають три гравці збірної Чехії – Владімір Цоуфал, Алекс Крал і Томаш Соучек. По друге, чеський магнат Даніел Кршетінскі є співвласником "молотів", придбавши в листопаді цього року 27% акцій клубу. Відповідно, переїзд Шика в Лондон вже у січні є доволі реальним, стверджує Mirror.
У сезоні 2021/22 чеський форвард забив 16 голів у 13-ти матчах Бундесліги. У бомбардирських перегонах чемпіонату Німеччини Шик випереджає Ерлінга Холанда, в активі якого 13 результативних ударів. Попереду лише Роберт Лєвандовскі – 19 м'ячів. Контракт Шика з "фармацевтами" розрахований до літа 2025 року.
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