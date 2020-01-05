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Вест Хем готовий поборотися за Кулібалі – зірковий центрбек може стати одноклубником Ярмоленка вже взимку

16:29 199 Читать на русском
Вест Хем готовий поборотися за Кулібалі – зірковий центрбек може стати одноклубником Ярмоленка вже взимку
Каліду Кулібалі / Getty Images

Керівництво Вест Хема сподівається здійснити кілька гучних трансферів під час зимового трансферного вікна.

Лондонці націлились на лідера оборони Наполі Каліду Кулібалі, інформує Daily Express.

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Новий тренер Вест Хема Девід Мойєс отримав гарантії щодо підсилення складу в січні, і саме центр захисту є однією з пріоритетних позицій. "Молоти" готові замахнутись навіть на таку зірку, як Кулібалі. Раніше сенегальця пов'язували з переходом в Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед або Челсі, тепер до боротьби за 28-річного центрбека може приєднатись і Вест Хем. Орієнтовна ціна захисника Наполі – 70 млн фунтів.

До слова, у всіх турнірах сезону 2019/20 Кулібалі провів 20 матчів і не відзначився жодними результативними діями.

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