Вест Хем готовий поборотися за Кулібалі – зірковий центрбек може стати одноклубником Ярмоленка вже взимку

Керівництво Вест Хема сподівається здійснити кілька гучних трансферів під час зимового трансферного вікна.

Лондонці націлились на лідера оборони Наполі Каліду Кулібалі, інформує Daily Express.

Вест Хем хоче підписати вінгера Бенфіки – Ярмоленко ризикує отримати конкурента

Новий тренер Вест Хема Девід Мойєс отримав гарантії щодо підсилення складу в січні, і саме центр захисту є однією з пріоритетних позицій. "Молоти" готові замахнутись навіть на таку зірку, як Кулібалі. Раніше сенегальця пов'язували з переходом в Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед або Челсі, тепер до боротьби за 28-річного центрбека може приєднатись і Вест Хем. Орієнтовна ціна захисника Наполі – 70 млн фунтів.

До слова, у всіх турнірах сезону 2019/20 Кулібалі провів 20 матчів і не відзначився жодними результативними діями.

Кошмар "великої шістки": Клопп драматично продав гравця, який забиває більше, ніж Салах, Мане та Фірміно