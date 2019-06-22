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Вест Хем готовий підписати Вілсона, – ЗМІ

11:13 181 Читать на русском
Вест Хем готовий підписати Вілсона, – ЗМІ
Каллум Вілсон / Action Images via Reuters

Лондонський Вест Хем звернув увагу на форварда Борнмута Каллума Вілсона.

"Молотки" можуть віддати за 27-річного нападника 35 млн фунтів, повідомляє The Sun.

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Вілсон став альтернативою форварду Сельти Максі Гомесу, який вирішив залишитися в іспанській Ла Лізі. Вест Хем цього літа може отримати серйозні проблеми в атакувальній лінії: Енді Керрол уже покинув команду, а ще три форварди – Арнаутовіч, Чічаріто та Х'юджил теж не проти змінити клубну прописку.

У сезоні 2018/19 Каллум Вілсон провів 30 матчів в АПЛ, у яких забив 14 м'ячів і віддав 9 результативних передач. Раніше ним цікавилися Челсі, Вулверхемптон і Лестер.

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