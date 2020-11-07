Поєдинок Вест Хем – Фулхем стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру наживо можна на телеканалі Setanta Sport. Текстову онлайн-трансляцію матчу проведе "Футбол 24". Сьогодні Андрій Ярмоленко має нагоду вперше зіграти проти Фулхема в офіційному матчі. У перший сезон українця в АПЛ він пропустив матчі проти "котеджерів" через травму, а минулу кампанію клуб провів у Чемпіоншипі. У товариській грі, яка відбулася влітку 2019 року, Ярмоленко провів на полі другий тайм і не відзначався результативними діями. Сьогодні він теж опинився у запасі, що для нинішнього сезону стало закономірністю.

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Вест Хем – Фулхем: стартові склади на матч АПЛ

Вест Хем: Фабіанскі – Цоуфал, Бальбуена, Огбонна, Крессвелл, Масуаку – Боуен, Райс, Соучек, Фонрналс – Аллє

Запасні: Ярмоленко, Рендолф, Діоп, Фредерікс, Лансіні, Бенхрама, Снодграсс

Фулхем: Ареола – Айна, Андерсен, Адарабьойо, Робінсон – Рід Б., Ангісса –Керні, Рід, Лукман – Мітровіч

Запасні: Родак, Хектор, Рім, Браян, Кебано, Кавалейру, Лофтус-Чік