Вест Хем емоційним відео привітав Ярмоленка з 30-річчям

Лондонський клуб не забув привітати півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка з ювілеєм.

Вест Хем привітав українського півзахисника Андрія Ярмоленка з ювілеєм – 30-річчям – у соціальній мережі Твіттер. Клуб на своїй сторінці опублікував відео з ефектними голами Андрія у чемпіонаті Англії.

"Бажаємо дуже щасливого дня народження! Приємного дня, Ярмо!", – доповнили теплими побажаннями ролик на клубній сторінці у Твіттері.

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Нагадаємо, Ярмоленко перейшов до лондонського клубу влітку минулого року і зіграв за Вест Хем у 18 матчах, в яких відзначився у воротах суперника п’ять разів. Більшу частину минулого сезону Ярмоленко пропустив через травму.

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