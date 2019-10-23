toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Вест Хем емоційним відео привітав Ярмоленка з 30-річчям

11:26 722 Читать на русском
Вест Хем емоційним відео привітав Ярмоленка з 30-річчям
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Лондонський клуб не забув привітати півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка з ювілеєм.

Вест Хем привітав українського півзахисника Андрія Ярмоленка з ювілеєм – 30-річчям – у соціальній мережі Твіттер. Клуб на своїй сторінці опублікував відео з ефектними голами Андрія у чемпіонаті Англії.

"Бажаємо дуже щасливого дня народження! Приємного дня, Ярмо!", – доповнили теплими побажаннями ролик на клубній сторінці у Твіттері.

"Вплив Ярмоленка шокує, камбек року", – фанати Вест Хема розлючені через тренера, або Чому українець зобов'язаний забити

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов до лондонського клубу влітку минулого року і зіграв за Вест Хем у 18 матчах, в яких відзначився у воротах суперника п’ять разів. Більшу частину минулого сезону Ярмоленко пропустив через травму.

Підопічні Мануеля Пеллегріні сьогодні займають 11-ту сходинку у турнірній таблиці АПЛ, набравши 12 очок. 26 жовтня команда прийматиме на власному полі Шеффілд Юнайтед.

"Хтось хотів потрапити в Барселону, Баварію чи Манчестер Юнайтед, а я марив Динамо". Правила життя Андрія Ярмоленка

blog_ava
Манчестер Сіті вдома розгромив Аталанту: гол і шикарна гра Маліновського, непереконливість Менді та надія для Шахтаря
02:54
4028
Теги
Вест Хем Вест Хем Англія Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Відеоновини Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
42
хв
Славія Прага
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук