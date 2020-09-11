Схоже, півзахисник Джек Вілшер більше не одягне футболку Вест Хема.

Керівництво "молотобійців" не має наміру продовжувати співпрацю з Джеком Вілшером, повідомляє talkSPORT.

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Чинний контракт англійця з Вест Хемом, який розрахований до літа 2021 року, буде розірвано достроково. Причиною такого рішення є висока травматичність 28-річного хавбека.

Джек приєднався до Вест Хема у 2018-му. У минулому сезоні АПЛ Вілшер провів лише 8 матчів.

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