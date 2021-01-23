Вест Хем отримав комфортну перевагу у два м'ячі до перерви. Спочатку Андрій Ярмоленко відзначився передгольовим пасом, а потім забив і сам.

Ярмоленко корисно відіграв у Кубку Англії: ефектно забив, віддав передгольовий пас і впорався з незручною роллю

Побиття Донкастера продовжилося у другій половині. Кіпер гостей Белком крутився білкою, але й він не врятував, коли Батлер зрізав м'яч у власні ворота. Останній гол Вест Хема в активі Афолаяна – 4:0.