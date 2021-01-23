Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Донкастер – 4:0
20:26 - Читать на русском
Вест Хем розбив Донкастер в 1/16 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Донкастер.
завершено
Вест Хем отримав комфортну перевагу у два м'ячі до перерви. Спочатку Андрій Ярмоленко відзначився передгольовим пасом, а потім забив і сам.
Ярмоленко корисно відіграв у Кубку Англії: ефектно забив, віддав передгольовий пас і впорався з незручною роллю
Побиття Донкастера продовжилося у другій половині. Кіпер гостей Белком крутився білкою, але й він не врятував, коли Батлер зрізав м'яч у власні ворота. Останній гол Вест Хема в активі Афолаяна – 4:0.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter