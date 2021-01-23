Андрій Ярмоленко – гравець ротації Вест Хема. Він виходить на заміну в АПЛ і грає з перших хвилин матчі другорядних турнірів. На тижні українець добре проявив себе у чемпіонаті, виконавши асист на переможний гол, тому його поява в стартовому складі на гру з Донкастером не викликала жодних сумнівів. Щоправда, судячи з протоколу, Андрій зіграє на позиції центрфорварда.

Поєдинок Вест Хем – Донкастер розпочинається о 17:00 за Києвом. Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine.

Стартовий склад Вест Хема: Фабіанскі – Фредерікс, Бальбуена, Діоп, Джонсон – Нобл, Соучек – Форнальс, Лансіні, Бенрама – Ярмоленко.

Запасні: Тротт, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Баптіст, Крессвелл, Райс, Антоніо, Афолаян.

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Вест Хем – Донкастер: онлайн-трансляція матчу