Вест Хем завершує трансфер Емерсона з Челсі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Челсі готує шокуючий трансфер Магуайра та може віддати свого гравця заради капітана МЮ

Італо-бразилець обійдеться "молоткам" у 13 млн фунтів та ще 2 млн бонусами. Наразі обговорюються деталі особистого контракту з Емерсоном.

Минулий сезон чемпіон Європи провів у складі Ліона, де зіграв у 36 матчах та відзначився голом та 2 асистами.

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