Вест Хем домовився про підписання захисника Челсі
11:00 - Читать на русском
Захисник Челсі Емерсон Пальмієрі найближчим часом приєднається до Вест Хема.
Вест Хем завершує трансфер Емерсона з Челсі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Челсі готує шокуючий трансфер Магуайра та може віддати свого гравця заради капітана МЮ
Італо-бразилець обійдеться "молоткам" у 13 млн фунтів та ще 2 млн бонусами. Наразі обговорюються деталі особистого контракту з Емерсоном.
Минулий сезон чемпіон Європи провів у складі Ліона, де зіграв у 36 матчах та відзначився голом та 2 асистами.
Ліверпуль важко стартує в АПЛ: нова втрата очок, 75-мільйонний провал Клоппа, травми, у Сіті вже +4
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter