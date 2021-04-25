Вест Хем приймав Челсі у 33 турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Вест Хем – Челсі.

У поєдинку за 6 очок Челсі зумів на виїзді мінімально здолати Вест Хем.

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Гості частіше атакували та створювали небезпеку біля воріт суперника. Наприкінці першого тайму симпатичну комбіанцію підопічних Тухеля влучним ударом завершив Тімо Вернер. Цей гол і став вирішальним у двобої.

Перемога дозволила Челсі закріпитись на 4-й сходинці і відірватись від "молотобійців" на три очки, Вест Хем – 5-й.

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