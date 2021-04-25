Вест Хем – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу
00:37 - Читать на русском
Вест Хем приймав Челсі у 33 турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Вест Хем – Челсі.
Тімо Вернер 43’
43’ Тімо Вернер
У поєдинку за 6 очок Челсі зумів на виїзді мінімально здолати Вест Хем.
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Гості частіше атакували та створювали небезпеку біля воріт суперника. Наприкінці першого тайму симпатичну комбіанцію підопічних Тухеля влучним ударом завершив Тімо Вернер. Цей гол і став вирішальним у двобої.
Перемога дозволила Челсі закріпитись на 4-й сходинці і відірватись від "молотобійців" на три очки, Вест Хем – 5-й.
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