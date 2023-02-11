Вест Хем розписав нічию Челсі в рамках 23-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Челсі після двох нічиїх планував повернутися на шлях перемог. До того ж дискваліфікацію відбув Жоау Феліш. Саме португалець відкрив рахунок, скориставшись елегантною передачею від іншого новачка – Енцо Фернандеса.

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Підопічні Грема Поттера не зуміли втримати перевагу бодай 15 хвилин. Серія помилок в обороні призвела до того, що зовсім ніхто не зреагував на підключення Емерсона. Італієць без вагань відправив м'яч у сітку воріт своєї колишньої команди. Більше голів у цьому матчі глядачі не побачили.

Нічия не вплинула на турнірне становище: Челсі залишився на 9-му місці, а Вест Хем – на 15-му.