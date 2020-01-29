Вест Хем без Ярмоленка поступився Ліверпулю і залишився у зоні вильоту

Підопічні Юргена Клоппа на виїзді впевнено переграли Вест Хем. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У пропущеному матчі 18-го туру англійської Прем’єр-ліги зустрічались Вест Хем та Ліверпуль. Команда нашого Андрія Ярмоленка, який, нагадаємо, відновлюється після травми, перед матчем ділила 17-19 сходинки турнірної таблиці з Борнмутом та Уотфордом і могла скористатись цим поєдинком, аби покращити своє становище.

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Вже на початку матчу Дівок Оріджі мав виводити мерсисайдців вперед: він відгукнувся на пас, перебуваючи перед воротами, але його удар низом по центру виявився достатньо слабким і Лукаш Фабіанскі впорався з пострілом. Ліверпуль володів більш ніж переконливою перевагою у володінні м’ячем і, таким чином, просто не дозволяв супернику створювати бодай якісь моменти.

У другій половині тайму Ісса Діоп порушив правила у власному штрафному майданчику і арбітр призначив одинадцятиметровий.

Система VAR підтвердила його рішення і Мохамед Салах з розбігу пробив у протилежний від голкіпера кут воріт.

По перерві Мануель Лансіні міг відновлювати статус кво: аргентинський півзахисник увірвався у штрафний майданчик і, відгукнувшись на пас, сильно пробив низом по центру воріт. Аліссон зіграв пильно і відвів загрозу від своїх воріт. А за якийсь час Ліверпуль подвоїв рахунок: Салах видав божественний пас з центра поля на Алекса Окслейд-Чемберлена, той випередив захисника і пробив повз голкіпера.

Згодом Оріджі втратив ще один шанс: отримавши неймовірну передачу низом у розріз між захисниками він пробив у правий нижній кут воріт. Якби не стрибок Лукаша Фабіанскі – рахунок міг би стати непристойним. На 79-й хвилині після пострілу зльоту від Салаха м’яч зачепив ліву стійку.

Перемога зміцнила лідерство Ліверпуля і принесла команді Клоппа 70 очок. Вест Хем з 23-ма балами залишився сімнадцятим.

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