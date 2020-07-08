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Вест Хем – Бернлі: Ярмоленко увірвався у стартовий склад вперше за 8 місяців – онлайн-трансляція матчу АПЛ

19:55 - Читать на русском
Вест Хем – Бернлі: Ярмоленко увірвався у стартовий склад вперше за 8 місяців – онлайн-трансляція матчу АПЛ
Вест Хем – Бернлі: онлайн-трансляція матчу 8 липня 2020 – Ярмоленко хоче продовжити позитивну серію

Вест Хем приймає Бернлі у 34 турі чемпіонату Англії. Андрій Ярмоленко традиційно готується вийти на поле. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу АПЛ дивіться на "Футбол 24".

 
Джей Родрігес 38’
38’ Джей Родрігес

Борець за виживання приймає міцного середняка. Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Бернлі на "Футбол 24", стартує о 20:00 за Києвом. "Молоти" набрали 4 очки за 2 тури, відновивши свої надії на збереження прописки в АПЛ. Бернлі не програє 3 тури, в яких на всі команди було забито тільки 4 голи. У неділю Ярмоленко знову класно вийшов на заміну, та цього разу його зусилля нейтралізував голкіпер Ньюкасла. Останні дві зустрічі команда українця програла "бордовим" із загальною різницею 0:5. Зараз настав час реваншу? Дізнаємося з трансляції – дивитись матч онлайн можна на телеканалі Setanta Sports Ukraine +.

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Знаменитий інсайдер ExWHUemployee, який іноді повідомляє новини з Вест Хема швидше за офіційний сайт, натякає, що Ярмоленко вперше зіграє в основі з листопадового матчу проти Тоттенхема! "Молоти" підтвердили цю гарну звістку.

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