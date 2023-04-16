Зінченко поза грою через травму: онлайн-трансляція матчу АПЛ Вест Хем – Арсенал
16 квітня 15:12 - Читать на русском
Вест Хем приймає Арсенал у 31 турі чемпіонату Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".
33’ Саїд Бенрама
55’ Джаррод Боуен
Мартін Едегор 10’
10’ Мартін Едегор
33’ Саїд Бенрама
55’ Джаррод Боуен
Олександр Зінченко не потрапив навіть до заявки через травму паху – українця вирішили поберегти. Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Арсенал, стартує о 16:00. Лондонці продовжують боротьбу з Манчестер Сіті за титул чемпіона Англії 2023. Артета виграв 5 з 6 поєдинків проти "молотів", а єдина нічия (3:3) трапилася на полі звітного суперника. Де дивитися матч Вест Хем – Арсенал онлайн? Гру транслює Setanta Sports лише на своїй платформі.
Стартові склади:
Арсенал:
Вест Хем:
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