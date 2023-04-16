Олександр Зінченко не потрапив навіть до заявки через травму паху – українця вирішили поберегти. Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Арсенал, стартує о 16:00. Лондонці продовжують боротьбу з Манчестер Сіті за титул чемпіона Англії 2023. Артета виграв 5 з 6 поєдинків проти "молотів", а єдина нічия (3:3) трапилася на полі звітного суперника. Де дивитися матч Вест Хем – Арсенал онлайн? Гру транслює Setanta Sports лише на своїй платформі.

Стартові склади:

Арсенал:

Here’s how we line up to face West Ham…



Tierney starts at the back

Gabriel Jesus leads the line

Nketiah returns to the squad pic.twitter.com/05b9FRa9h6 — Arsenal (@Arsenal) April 16, 2023

Вест Хем: