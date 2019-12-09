Вест Хем – Арсенал: Ярмоленко не потрапив у заявку на матч АПЛ

Вест Хем в рамках 16-го туру чемпіонату Англії приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 16-го туру АПЛ Вест Хем – Арсенал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Андрій Ярмоленко не потрапив навіть у заявку "молотобійців". Текстовий онлайн та відеотрансляція поєдинку доступні на "Футбол 24".

Артета став фаворитом на посаду керманича Арсенала, – ЗМІ

Стартові склади

Вест Хем: Мартін – Фредерікс, Бальбуена, Огбонна, Кресвелл – Снодграсс, Нобл, Райс, Форналс – Антоніо, Андерсон

Запасні: Хіменес, Діоп, Сабалета, Масуаку, Холланд, Санчес, Аллє

Арсенал: Лєно – Беллерін, Чемберс, Сократіс, Тірні – Торрейра, Джака – Пепе, Озіл, Мартінеллі – Обамеянг

Запасні: Мартінес, Луїс, Сака, Мейтленд-Найлс, Гендузі, Ляказетт, Нельсон

"Зате в нас є Ярмоленко": фани Вест Хема шаленіють від божественного трюку конкурента українця – так завершують кар'єри