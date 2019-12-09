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Вест Хем – Арсенал: Ярмоленко не потрапив у заявку на матч АПЛ

21:15 286 Читать на русском
Вест Хем – Арсенал: Ярмоленко не потрапив у заявку на матч АПЛ
Вест Хем – Арсенал: Ярмоленко не потрапив у заявку на матч АПЛ

Вест Хем в рамках 16-го туру чемпіонату Англії приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 16-го туру АПЛ Вест Хем – Арсенал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Андрій Ярмоленко не потрапив навіть у заявку "молотобійців". Текстовий онлайн та відеотрансляція поєдинку доступні на "Футбол 24".

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Стартові склади

Вест Хем: Мартін – Фредерікс, Бальбуена, Огбонна, Кресвелл – Снодграсс, Нобл, Райс, Форналс – Антоніо, Андерсон

Запасні: Хіменес, Діоп, Сабалета, Масуаку, Холланд, Санчес, Аллє

Арсенал: Лєно – Беллерін, Чемберс, Сократіс, Тірні – Торрейра, Джака – Пепе, Озіл, Мартінеллі – Обамеянг

Запасні: Мартінес, Луїс, Сака, Мейтленд-Найлс, Гендузі, Ляказетт, Нельсон

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Теги
Англія Головне Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Арсенал Арсенал Вест Хем - Арсенал
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